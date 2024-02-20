Уволенный на Кубке Африки тренер возглавил «Марсель» вместо Гаттузо

Новым главным тренером французского клуба стал 70-летний Жан-Луи Гассе, которого 24 января уволили из сборной Кот-д'Ивуара прямо во время Кубка Африки. Ивуарийцы смогли выйти в плей-офф и выиграли домашний турнир, но уже без Гассе

Жан-Луи Гассе (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Жан-Луи Гассе назначен главным тренером «Марселя». Об этом сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Срок соглашения с 70-летним Гассе не уточняется. На посту главного тренера он сменил чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который был уволен накануне.

Гассе ранее тренировал «Монпелье», «Кан», «Истр», «Сент-Этьен», «Бордо» и сборную Кот-д’Ивуара, из которой он был уволен в январе прямо во время Кубка африканских наций. Ивуарийцы после этого стали победителями домашнего турнира.

Безвыигрышная серия «Марселя» в чемпионате Франции составляет шесть матчей, клуб занимает девятое место и существенно усложнил себе задачу выйти в еврокубки в следующем сезоне.

В Лиге Европы «Марсель» 15 февраля сыграл вничью с украинским «Шахтером» (2:2) в первом матче 1/16 финала плей-офф. Ответная игра запланирована на 22 февраля.