«Спартак» разгромил киргизский клуб в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Футболисты московского «Спартака» обыграли клуб «Абдыш-Ата» из Киргизии со счетом 4:0 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Голы забили Даниил Денисов (22-я минута), Леон Классен (30, 47) и Манфред Угальде (84).
Все 90 минут провел капитан «Спартака» Георгий Джикия, который мало играет в нынешнем сезоне. Соглашение защитника с «красно-белыми» действует до конца нынешнего сезона. Агент Джикии ранее назвал «почти нулевыми» шансы Джикии продлить контракт, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера.
Нидерландский форвард Квинси Промес вышел на замену на 79-й минуте. Прокуратура Амстердама 16 февраля сообщила, что объявила в международный розыск Промеса, который получил шестилетний тюремный срок по делу о контрабанде кокаина.
«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
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