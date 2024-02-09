Джикия заявил, что чувствует себя обманутым «Спартаком»
Защитник Георгий Джикия заявил журналистам о том, что чувствует себя обманутым «Спартаком» в ситуации с его контрактом.
Ранее агент капитана «Спартака» Вадим Шпинев сказал «РБК Спорт», что он и футболист почувствовали себя обманутыми из-за невыполнения руководством клуба обещания продлить контракт в январе.
«Как Шпинев сказал, так и есть», — сказал Джикия.
Контракт Джикии с «красно-белыми» действует до конца мая 2024 года. Он не собирается этой зимой уходить из клуба. «Не рассматриваю никаких вариантов по уходу. Я остаюсь до конца контракта в «Спартаке», — отметил защитник.
Джикия с начала сезона имеет большие проблемы с игровой практикой. С учетом матчей в РПЛ и Кубка России он провел за команду всего девять матчей.
В составе «Спартака» Джикия становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он семь раз входил в число 33 лучших игроков РПЛ по итогам года. В активе 30-летнего футболиста 44 матча в составе сборной России.
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