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Российская сенсация Australian Open вышла в третий круг турнира в Дубае

Калинская обыграла испанку Бучу и вышла в третий круг турнира WTA в Дубае
Анна Калинская во втором круге без проблем победила испанку Кристину Бучу. В следующем матче россиянка сыграет против Елены Остапенко из Латвии или швейцарки Лулу Сун
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.

Во втором круге 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла испанку Кристину Бучу, 67-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Буча попала сразу во второй круг как лаки-лузер, заменив снявшуюся Онс Жабер из Туниса (шестой номер рейтинга WTA).

В следующем матче Калинская сыграет против победительницы пары Елена Остапенко (Латвия) — Лулу Сун (Швейцария).

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Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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