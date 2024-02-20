Российская сенсация Australian Open вышла в третий круг турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.
Во втором круге 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла испанку Кристину Бучу, 67-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Буча попала сразу во второй круг как лаки-лузер, заменив снявшуюся Онс Жабер из Туниса (шестой номер рейтинга WTA).
В следующем матче Калинская сыграет против победительницы пары Елена Остапенко (Латвия) — Лулу Сун (Швейцария).
Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».
Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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