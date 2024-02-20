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Вторая ракетка России без борьбы вышла в третий круг турнира WTA в Дубае

Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Дубае после отказа Павлюченковой
Людмила Самсонова должна была во втором круге сыграть против соотечественницы Анастасии Павлюченковой, но та снялась с турнира
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.

Соперница по второму кругу и соотечественница Самсоновой Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований.

В следующем матче Самсонова, посеянная в Дубае под 12-м номером, сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (8-й номер рейтинга WTA).

Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг крупного турнира в Дубае
Спорт
Анастасия Павлюченкова

25-летняя Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

32-летняя Павлюченкова — бывшая 11-я ракетка мира, олимпийская чемпионка Токио в миксте. В 2021 году дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Людмила Самсонова Анастасия Павлюченкова
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