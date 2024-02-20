Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Дубае после отказа Павлюченковой

Вторая ракетка России без борьбы вышла в третий круг турнира WTA в Дубае

Людмила Самсонова должна была во втором круге сыграть против соотечественницы Анастасии Павлюченковой, но та снялась с турнира

Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.

Соперница по второму кругу и соотечественница Самсоновой Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований.

В следующем матче Самсонова, посеянная в Дубае под 12-м номером, сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (8-й номер рейтинга WTA).

25-летняя Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

32-летняя Павлюченкова — бывшая 11-я ракетка мира, олимпийская чемпионка Токио в миксте. В 2021 году дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн.