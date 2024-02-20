Вторая ракетка России без борьбы вышла в третий круг турнира WTA в Дубае
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.
Соперница по второму кругу и соотечественница Самсоновой Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований.
В следующем матче Самсонова, посеянная в Дубае под 12-м номером, сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (8-й номер рейтинга WTA).
25-летняя Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
32-летняя Павлюченкова — бывшая 11-я ракетка мира, олимпийская чемпионка Токио в миксте. В 2021 году дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит