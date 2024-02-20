В «Реал Сосьедаде» фразой «клуб доволен» оценили прогресс Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате отметил, что мастерство россиянина Арсена Захаряна улучшается с каждым днем

Арсен Захарян (Фото: Reuters)

«Реал Сосьедад» доволен прогрессом российского полузащитника Арсена Захаряна, цитирует Sport24 пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль, и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — сказал Мундуате.

Захарян, на счету которого семь встреч за сборную России, стал игроком команды из Сан-Себастьяна в августе, до этого он выступал за московское «Динамо». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Всего на счету 20-летнего россиянина в текущем сезоне 27 матчей и одна голевая передача за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 22 очка лидирующему мадридскому «Реалу».