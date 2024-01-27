Захарян получил травму в матче чемпионата Испании

Российский футболист вышел в стартовом составе на домашнюю игру с «Райо Вальекано», но уже в первом тайме подвернул ногу и был заменен. Пресс-служба клуба сообщила, что у футболиста растяжение связок

Арсен Захарян (справа) (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не смог доиграть матч с «Райо Вальекано» в 22-м туре чемпионата Испании.

Захарян вышел на домашнюю игру в стартовом составе, но на 29-й минуте был заменен из-за травмы голеностопа. Перед заменой ему несколько минут оказывали медицинскую помощь.

Пресс-служба клуба сообщила, что у Захаряна растяжение связок.

После первого тайма счет в игре 0:0.

Всего на счету 20-летнего россиянина 24 матча и одна голевая передача за испанскую команду в текущем сезоне.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 17 очков лидирующей «Жироне».

Захарян, на счету которого семь встреч за сборную России, стал игроком команды из Сан-Себастьяна в августе, до этого он выступал за московское «Динамо».