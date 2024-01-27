Захарян получил травму в матче чемпионата Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не смог доиграть матч с «Райо Вальекано» в 22-м туре чемпионата Испании.
Захарян вышел на домашнюю игру в стартовом составе, но на 29-й минуте был заменен из-за травмы голеностопа. Перед заменой ему несколько минут оказывали медицинскую помощь.
Пресс-служба клуба сообщила, что у Захаряна растяжение связок.
После первого тайма счет в игре 0:0.
Всего на счету 20-летнего россиянина 24 матча и одна голевая передача за испанскую команду в текущем сезоне.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая 17 очков лидирующей «Жироне».
Захарян, на счету которого семь встреч за сборную России, стал игроком команды из Сан-Себастьяна в августе, до этого он выступал за московское «Динамо».
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