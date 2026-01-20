Глава ПКР назвал возможное число российских паралимпийцев на Играх-2026

Рожков 20 января сообщил, что ПКР сможет подавать заявки на получение спортсменами приглашений на Паралимпийские игры 2026 года в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде

Фото: Julian Finney / Getty Images

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил «Матч ТВ», что порядка 40 российских спортсменов смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года.

«Спортсменов может быть порядка сорока по лыжным гонкам, горным лыжам и в парасноуборде. К сожалению, ребята не попадают на Игры в керлинге и в следж‑хоккее. До сих пор нет решения Спортивного арбитражного суда по биатлонистам. Мы претендуем на участие в Играх в трех дисциплинах», — сказал Рожков.

Ранее 20 января Рожков сообщил, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР может на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений, позволяющих спортсменам выступать на Играх через индивидуальные квоты, а не через отборочные турниры.

В сентябре Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы снова смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой на международных соревнованиях.

Позднее, в октябре, в IPC сообщили, что спортсмены не смогут принять участие в Параолимпиаде, поскольку «на практике» у них не получится пройти квалификацию из‑за позиции международных федераций, которые их не допускали к отбору.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.