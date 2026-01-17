 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,25 x 3,7 2 2,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,22 x 6,5 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6,2 x 4,1 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было

Овечкин 20 лет назад забросил легендарную шайбу в НХЛ
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин ровно 20 лет назад забросил один из самых красивых голов в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как это было — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ровно 20 лет назад забросил один из самых красивых голов в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин в ночь на 17 января 2006-го года (по мск) в дебютном сезоне в НХЛ отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Финикс Койотис».

Овечкин при счете 5:1 в пользу «Кэпиталз» в третьем периоде подобрал шайбу в средней зоне, пересек синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Нападающий в падении спиной к воротам отправил шайбу мимо голкипера Брайана Буше.

20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было
Video

Овечкин признавался, что ему повезло и он просто «как-то сумел забросить шайбу». «Это инстинкт. Пытался повторить это позже, но ничего не получалось. Мне просто повезло. Сам не мог поверить, что забил», — сказал Овечкин в 2009-м году The Washington Post.

Бывший тренер «Кэпиталз» Глен Хэнлон рассказывал, что когда Овечкин катился к своей скамейке, чтобы получить поздравления после гола, Уэйн Гретцки, который являлся тренером «Финикса», сказал: «Хороший гол».

Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
Спорт
Александр Овечкин

Эксперты отмечают, что именно этот гол стал определяющим моментом в карьере молодого Овечкина. Бывший одноклубник Овечкина Брукс Лайк описал этот момент как «приход в НХЛ будущей суперзвезды».

«В тот момент это было против команды Уэйна Гретцки, который был лучшим игроком, которого когда-либо видели в игре. И вдруг молодой парень, который был действительно хорош, делает игру, которая объявляет его суперзвездой. Это был момент, когда ты понял: он здесь, и он — следующее поколение в лиге», — сказал Лайк Sports Illustrated.

НХЛ назвала эту шайбу одним из самых впечатляющих голов в истории лиги. Сам Овечкин признавал эту шайбу второй в списке лучших голов в карьере.

Этот момент регулярно попадает в различные хит-парады лучших хоккейных моментов. Издание The Goal назвали шайбу Овечкина одним из самых невероятных и узнаваемых голов в истории НХЛ.

Читатели одного из крупнейших хоккейных ресурсов в Канаде Sportsnet в 2020-м году признали именно этот гол лучшим в НХЛ XXI века. Также в 2020 году телеканал ESPN официально признал гол Овечкина «Финиксу» лучшим в истории НХЛ.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
Спорт
Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге
Спорт
Овечкин прервал голевую серию из четырех матчей в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Дзюба исключил переход в китайский клуб Слуцкого Спорт, 15:03
20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было Спорт, 14:59
В Ставропольском крае восемь человек пострадали при взрыве в кафе Общество, 14:56
Прибытие немецких военных в Гренландию. Видео Политика, 14:54
В Китае почти 70 чиновников наказали за коррупцию в прошлом году Политика, 14:48
Терентьев выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в полуфинале Спорт, 14:22
Запуск китайского спутника «Шицзянь-32» прошел неудачно Общество, 14:17
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Соперник подрезал Большунова в спринте на Кубке России и был наказан Спорт, 14:04
В Москве простились с Игорем Золотовицким Общество, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Министр обороны Бельгии сообщил о плане «Б» на случай захвата Гренландии Политика, 13:40
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open Спорт, 13:30
СК показал видео задержания планировавшего теракт в Нальчике подростка Общество, 13:14