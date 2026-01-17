20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было

Александр Овечкин ровно 20 лет назад забросил один из самых красивых голов в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как это было — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ровно 20 лет назад забросил один из самых красивых голов в карьере в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин в ночь на 17 января 2006-го года (по мск) в дебютном сезоне в НХЛ отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Финикс Койотис».

Овечкин при счете 5:1 в пользу «Кэпиталз» в третьем периоде подобрал шайбу в средней зоне, пересек синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Нападающий в падении спиной к воротам отправил шайбу мимо голкипера Брайана Буше.

Video

Овечкин признавался, что ему повезло и он просто «как-то сумел забросить шайбу». «Это инстинкт. Пытался повторить это позже, но ничего не получалось. Мне просто повезло. Сам не мог поверить, что забил», — сказал Овечкин в 2009-м году The Washington Post.

Бывший тренер «Кэпиталз» Глен Хэнлон рассказывал, что когда Овечкин катился к своей скамейке, чтобы получить поздравления после гола, Уэйн Гретцки, который являлся тренером «Финикса», сказал: «Хороший гол».

Эксперты отмечают, что именно этот гол стал определяющим моментом в карьере молодого Овечкина. Бывший одноклубник Овечкина Брукс Лайк описал этот момент как «приход в НХЛ будущей суперзвезды».

«В тот момент это было против команды Уэйна Гретцки, который был лучшим игроком, которого когда-либо видели в игре. И вдруг молодой парень, который был действительно хорош, делает игру, которая объявляет его суперзвездой. Это был момент, когда ты понял: он здесь, и он — следующее поколение в лиге», — сказал Лайк Sports Illustrated.

НХЛ назвала эту шайбу одним из самых впечатляющих голов в истории лиги. Сам Овечкин признавал эту шайбу второй в списке лучших голов в карьере.

Этот момент регулярно попадает в различные хит-парады лучших хоккейных моментов. Издание The Goal назвали шайбу Овечкина одним из самых невероятных и узнаваемых голов в истории НХЛ.

Читатели одного из крупнейших хоккейных ресурсов в Канаде Sportsnet в 2020-м году признали именно этот гол лучшим в НХЛ XXI века. Также в 2020 году телеканал ESPN официально признал гол Овечкина «Финиксу» лучшим в истории НХЛ.