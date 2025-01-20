ITF признала пойманных на допинге Синнера и Свёнтек чемпионами мира 2024 года

Пойманных на допинге Синнера и Свёнтек признали чемпионами мира ITF

Чемпионы мира ITF определяются с учетом всех результатов сезона. Синнер выиграл два «Больших шлема», Итоговый турнир и Кубок Дэвиса, а Свёнтек победила на «Ролан Гаррос» и взяла бронзу Олимпиады

Янник Синнер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и занимающая второе место в рейтинге WTA полька Ига Свёнтек признаны чемпионами мира 2024 года по версии Международной федерации тенниса (ITF), сообщила пресс-служба организации.

Синнер в 2024 году привел сборную Италии к победе в Кубке Дэвиса, выиграл Australian Open, US Open и Итоговый турнир ATP. Он стал первым итальянским чемпионом мира ITF.

Свёнтек в прошлом сезоне выиграла «Ролан Гаррос», четыре турнира WTA-1000, бронзу Олимпиады в Париже и дошла со сборной Польши до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.

Синнер и Свёнтек в 2024 году попались на допинге.

Свёнтек сдала положительную пробу на триметазидин, но Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило ее только на месяц. Полька смогла доказать, что допингом были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин).

У Синнера в пробах обнаружили клостебол. Теннисист объяснил их спреем, которым пользовался его физиотерапевт. ITIA не стало дисквалифицировать Синнера, но WADA оспорило это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Чемпионы мира ITF определяются с учетом результатов сезона, в том числе турниров «Большого шлема», турниров сборных и Олимпиад.