Пойманных на допинге Синнера и Свёнтек признали чемпионами мира ITF
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и занимающая второе место в рейтинге WTA полька Ига Свёнтек признаны чемпионами мира 2024 года по версии Международной федерации тенниса (ITF), сообщила пресс-служба организации.
Синнер в 2024 году привел сборную Италии к победе в Кубке Дэвиса, выиграл Australian Open, US Open и Итоговый турнир ATP. Он стал первым итальянским чемпионом мира ITF.
Свёнтек в прошлом сезоне выиграла «Ролан Гаррос», четыре турнира WTA-1000, бронзу Олимпиады в Париже и дошла со сборной Польши до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.
Синнер и Свёнтек в 2024 году попались на допинге.
Свёнтек сдала положительную пробу на триметазидин, но Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило ее только на месяц. Полька смогла доказать, что допингом были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин).
У Синнера в пробах обнаружили клостебол. Теннисист объяснил их спреем, которым пользовался его физиотерапевт. ITIA не стало дисквалифицировать Синнера, но WADA оспорило это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Чемпионы мира ITF определяются с учетом результатов сезона, в том числе турниров «Большого шлема», турниров сборных и Олимпиад.
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