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ITIA заявило, что на оправдание Синнера в допинге не повлиял его статус

Глава ITIA: статус первой ракетки мира не повлиял на оправдание Синнера
ITIA критиковали за решение не дисквалифицировать первую ракетку мира. Глава агентства Мурхауз заявила, что в каждом случае бывают свои обстоятельства и факты, поэтому и вердикты разные, но репутация игрока на дело не влияет
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Hu Chengwei / Getty Images)

Гендиректор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхауз ответила на претензии в непоследовательности в деле первой ракетки мира Янника Синнера, которого не дисквалифицировали за допинг. В квартальном отчете о работе она заявила, что на рассмотрение конкретного дела не влияет репутация игрока.

ITIA не стала дисквалифицировать Синнера, сдавшего положительные допинг-пробы на стероид клостебол и объяснившего их тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста. Известные теннисисты раскритиковали вердикт, указав, что других игроков, в частности Симону Халеп, в такой ситуации дисквалифицировали.

Мурхауз отметила, что человеку со стороны может быть непонятна разница в вердиктах. «Наши действия во время разбирательств не меняются из-за репутации вовлеченного игрока. Расследование определяется уникальными обстоятельствами дела, фактами и наукой», — заявила Мурхауз.

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Она добавила, что апелляция WADA, которое решило добиться отстранения Синнера на срок до двух лет, «связана с толкованием и применением правил независимым трибуналом при выяснении степени вины игрока, если она есть».

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Анна Сатдинова
теннис Янник Синнер допинг
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