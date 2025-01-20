WADA решило не оспаривать месячное отстранение Свентек за триметазидин

WADA решило не оспаривать в CAS месячное отстранение Свентек за триметазидин

Польская теннисистка доказала, что ее таблетки для засыпания были загрязнены триметазидином. Ее отстранили на месяц, WADA не нашло оснований добиваться ужесточения наказания

Ига Свентек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало объяснение положительной пробы на триметазидин у второй ракетки мира польки Иги Свентек правдоподобным и доказанным и не будет оспаривать санкции к ней в Спортивной арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте WADA.

Свентек сдала положительную пробу в августе и смогла доказать, что триметазидин оказался в ее таблетках мелатонина, которые она принимала из-за проблем со сном. Этот препарат является регулируемым в Польше, теннисистка приобрела его в «надежной» аптеке.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) наказало польку дисквалификацией на месяц. Она пропустила три турнира и потеряла призовые с соревнований в Цинциннати (США).

В отличие от дела Свентек, WADA решило оспорить вердикт ITIA по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, в пробах которого нашли клостебол. Синнер объяснил его спреем, который его физиотерапевт использовал из-за пореза.