WADA решило не оспаривать месячное отстранение Свентек за триметазидин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало объяснение положительной пробы на триметазидин у второй ракетки мира польки Иги Свентек правдоподобным и доказанным и не будет оспаривать санкции к ней в Спортивной арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте WADA.
Свентек сдала положительную пробу в августе и смогла доказать, что триметазидин оказался в ее таблетках мелатонина, которые она принимала из-за проблем со сном. Этот препарат является регулируемым в Польше, теннисистка приобрела его в «надежной» аптеке.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) наказало польку дисквалификацией на месяц. Она пропустила три турнира и потеряла призовые с соревнований в Цинциннати (США).
В отличие от дела Свентек, WADA решило оспорить вердикт ITIA по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, в пробах которого нашли клостебол. Синнер объяснил его спреем, который его физиотерапевт использовал из-за пореза.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года
Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют
ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов