Искавший таролога футбольный клуб «Сокол» снова выставили на продажу на Avito

Искавший таролога футбольный клуб снова выставили на продажу на Avito

Клуб «Сокол» из Казани выставляли на Avito в июле за 5,3 млн руб., команда нашла инвестора, но тот прекратил финансирование. В итоге команду решили продать через маркетплейс дороже на 300 тыс. руб.

Фото: vk.com/fcsokol_kazan

Казанский футбольный клуб «Сокол» из Второй лиги (дивизион Б) снова выставили на продажу на Avito. Соответствующее объявление размещено на сервисе, спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев подтвердил поиск нового владельца в видеоролике на странице «Сокола» в соцсети «ВКонтакте».

«Сокол» в июле выставляли на Avito за 5,3 млн руб., теперь цена клуба выросла до 5,6 млн. руб.

По словам Минневалиева, компания, благодаря которой «Сокол» в 2024 году завершил свой дебютный сезон в профессиональном футболе, прекращает финансирование клуба.

Спортдиректор добавил, что клуб проходит аттестацию для Второй лиги, команда готовится к сезону, проводит сбор в Казани.

В объявлении на Avito сказано, что у «Сокола» полностью укомплектованные состав, тренерский и административный штабы, а также нет задолженности по зарплате.

В октябре 2024-го «Сокол» опубликовал на портале hh.ru объявление о поиске таролога, которому был готов платить от 300 тыс. руб. на руки.

В прошлом сезоне «Сокол» стал четвертым в группе 4 дивизиона Б Второй лиги, выиграв 13 из 26 матчей.