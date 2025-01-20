 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Искавший таролога футбольный клуб снова выставили на продажу на Avito

Искавший таролога футбольный клуб «Сокол» снова выставили на продажу на Avito
Клуб «Сокол» из Казани выставляли на Avito в июле за 5,3 млн руб., команда нашла инвестора, но тот прекратил финансирование. В итоге команду решили продать через маркетплейс дороже на 300 тыс. руб.
Фото: vk.com/fcsokol_kazan
Фото: vk.com/fcsokol_kazan

Казанский футбольный клуб «Сокол» из Второй лиги (дивизион Б) снова выставили на продажу на Avito. Соответствующее объявление размещено на сервисе, спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев подтвердил поиск нового владельца в видеоролике на странице «Сокола» в соцсети «ВКонтакте».

«Сокол» в июле выставляли на Avito за 5,3 млн руб., теперь цена клуба выросла до 5,6 млн. руб.

По словам Минневалиева, компания, благодаря которой «Сокол» в 2024 году завершил свой дебютный сезон в профессиональном футболе, прекращает финансирование клуба.

Спортдиректор добавил, что клуб проходит аттестацию для Второй лиги, команда готовится к сезону, проводит сбор в Казани.

В объявлении на Avito сказано, что у «Сокола» полностью укомплектованные состав, тренерский и административный штабы, а также нет задолженности по зарплате.

Российский футбольный клуб получил более 600 заявок на вакансию таролога
Спорт
Фото:fc-sokol.ru

В октябре 2024-го «Сокол» опубликовал на портале hh.ru объявление о поиске таролога, которому был готов платить от 300 тыс. руб. на руки.

В прошлом сезоне «Сокол» стал четвертым в группе 4 дивизиона Б Второй лиги, выиграв 13 из 26 матчей.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Вторая лига
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 19:07
Трамп объявил о подготовке миссии США на МарсПолитика, 20:41
Кадры присяги Трампа на пост президента СШАПолитика, 20:41
Трамп заявил на инаугурации — «Я миротворец»Политика, 20:37
Трамп объявил, что США признают только два гендераПолитика, 20:32
Трамп пообещал объявил наркокартели террористическими организациямиПолитика, 20:31
Канадский хоккеист оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней в КХЛСпорт, 20:31
Трамп пообещал «исторические указы» для «революции здравого смысла»Политика, 20:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
На инаугурацию Трампа пришли три бывших президентаПолитика, 20:25
Видео с первыми минутами Трампа на должности президента СШАПолитика, 20:20
Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США в связи с победой ТрампаПолитика, 20:19
Трамп объявил о начале «золотого века Америки»Политика, 20:14
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины в «Запорожце» КуценкоОбщество, 20:07
Вице-президент США Вэнс вступил в должностьПолитика, 20:06
«Доллар по ₽115». Что будет с рублем после инаугурации Дональда ТрампаPro, 20:06