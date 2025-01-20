Искавший таролога футбольный клуб снова выставили на продажу на Avito
Казанский футбольный клуб «Сокол» из Второй лиги (дивизион Б) снова выставили на продажу на Avito. Соответствующее объявление размещено на сервисе, спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев подтвердил поиск нового владельца в видеоролике на странице «Сокола» в соцсети «ВКонтакте».
«Сокол» в июле выставляли на Avito за 5,3 млн руб., теперь цена клуба выросла до 5,6 млн. руб.
По словам Минневалиева, компания, благодаря которой «Сокол» в 2024 году завершил свой дебютный сезон в профессиональном футболе, прекращает финансирование клуба.
Спортдиректор добавил, что клуб проходит аттестацию для Второй лиги, команда готовится к сезону, проводит сбор в Казани.
В объявлении на Avito сказано, что у «Сокола» полностью укомплектованные состав, тренерский и административный штабы, а также нет задолженности по зарплате.
В октябре 2024-го «Сокол» опубликовал на портале hh.ru объявление о поиске таролога, которому был готов платить от 300 тыс. руб. на руки.
В прошлом сезоне «Сокол» стал четвертым в группе 4 дивизиона Б Второй лиги, выиграв 13 из 26 матчей.
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