Российский футбольный клуб получил более 600 заявок на вакансию таролога
На вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс. в казанском футбольном клубе «Сокол» поступило более 600 заявок. Об этом «Чемпионату» рассказал PR-менеджер клуба Артем Аксинин.
«Мы поставили на паузу поиск, чтобы разобраться с тем, что есть. Заявок очень много, а специфика тарологов очень разная», — сказал Аксинин.
По его словам, в клуб писали «ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и разные другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера».
Аксинин рассказал, что «Сокол» запустил тестовое задание в соцсетях тем, кто откликнулся на заявку. «Так как эта идея была отдела медиакоммуникации, то мы берем на себя ношу нанять человека. Мы разбираемся в этом вопросе», — заключил PR-менеджер.
Казанский клуб разместил вакансию таролога в середине октября. Отмечалось, что таролог должен будет консультировать игроков и тренеров и участвовать в подготовке к матчам.
«Сокол» основан в 2018 году, команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.
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