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Российский футбольный клуб получил более 600 заявок на вакансию таролога

ФК «Сокол» получил более 600 заявок на вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.
В казанском «Соколе» рассказали, что в клуб писали даже «ведьмы в третьем поколении». Сейчас поиск таролога с зарплатой ₽300 тыс. приостановлен, чтобы разобраться с поступившими заявками
Фото: fc-sokol.ru
Фото: fc-sokol.ru

На вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс. в казанском футбольном клубе «Сокол» поступило более 600 заявок. Об этом «Чемпионату» рассказал PR-менеджер клуба Артем Аксинин.

«Мы поставили на паузу поиск, чтобы разобраться с тем, что есть. Заявок очень много, а специфика тарологов очень разная», — сказал Аксинин.

По его словам, в клуб писали «ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и разные другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера».

Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.
Спорт
Фото:ФК Сокол

Аксинин рассказал, что «Сокол» запустил тестовое задание в соцсетях тем, кто откликнулся на заявку. «Так как эта идея была отдела медиакоммуникации, то мы берем на себя ношу нанять человека. Мы разбираемся в этом вопросе», — заключил PR-менеджер.

Казанский клуб разместил вакансию таролога в середине октября. Отмечалось, что таролог должен будет консультировать игроков и тренеров и участвовать в подготовке к матчам.

«Сокол» основан в 2018 году, команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Сокол Казань вакансия Таро
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