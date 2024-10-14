Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.

Таролог должен будет консультировать игроков и тренеров и участвовать в подготовке к матчу

Фото: ФК Сокол

Казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. Объявление опубликовано на портале hh.ru.

«Клуб ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября 14:00 в Нижнем Новгороде против команды Пари НН и на игры в новом сезоне», — говорится в нем.

Кандидат должен:

иметь опыт работы тарологом один-три года;

знать основы астрологии и нумерологии;

уметь анализировать информацию и делать прогнозы;

быть стрессоустойчивым и уметь работать в команде.

Таролог должен будет консультировать игроков и тренеров, составлять игрокам индивидуальные прогнозы, проводить групповые сеансы для всей команды, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время него.

В клубе обещают «возможность профессионального роста и развития» и зарплату от 300 тысяч рублей на руки.

Объявление «Сокол» опубликовал после выхода программы «Натальная карта», гостем которой стал футболист Артем Дзюба. В этом выпуске ведущие в том числе рассказали, как разместить игроков на поле согласно их астрологическим данным, или «секретную тактику», как отметили в «Соколе».

«РБК Спорт» обратился в пресс-службу «Сокола» за комментариями.

«Сокол» основан в 2018 году. Это первый частный профессиональный клуб из Казани. Команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Под его руководством «Сокол» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.