Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.
Казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. Объявление опубликовано на портале hh.ru.
«Клуб ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября 14:00 в Нижнем Новгороде против команды Пари НН и на игры в новом сезоне», — говорится в нем.
Кандидат должен:
- иметь опыт работы тарологом один-три года;
- знать основы астрологии и нумерологии;
- уметь анализировать информацию и делать прогнозы;
- быть стрессоустойчивым и уметь работать в команде.
Таролог должен будет консультировать игроков и тренеров, составлять игрокам индивидуальные прогнозы, проводить групповые сеансы для всей команды, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время него.
В клубе обещают «возможность профессионального роста и развития» и зарплату от 300 тысяч рублей на руки.
Объявление «Сокол» опубликовал после выхода программы «Натальная карта», гостем которой стал футболист Артем Дзюба. В этом выпуске ведущие в том числе рассказали, как разместить игроков на поле согласно их астрологическим данным, или «секретную тактику», как отметили в «Соколе».
«РБК Спорт» обратился в пресс-службу «Сокола» за комментариями.
«Сокол» основан в 2018 году. Это первый частный профессиональный клуб из Казани. Команду тренирует бывший футболист сборной России Евгений Варламов. Под его руководством «Сокол» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Б.
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