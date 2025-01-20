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Кержаков заявил, что тратит «сильно меньше» ₽300 тыс. в месяц

Кержаков: трачу сильно меньше ₽300 тыс. в месяц и не чувствую себя ущербно
Бывший форвард сборной России заявил, что раньше бездарно распоряжался деньгами и ему стоило меньше шиковать и больше помогать нуждающимся
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков заявил «Чемпионату», что старается жить по средствам и не чувствует себя «ущербно».

На предположение, что он тратит в месяц «тысяч триста», Кержаков ответил: «Сильно меньше, конечно. <...> Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это».

По словам Кержакова, в бытность игроком он не считал расходы и мог бы больше помогать нуждающимся и не «шиковать».

Кержакову 42 года, он выступал за «Зенит», «Севилью» и московское «Динамо», был тренером юношеской сборной России, «Томи», «Нижнего Новгорода», кипрской «Кармиотиссы», казахстанского «Кайрата» и сербского «Спартака».

В сборной России забил 30 голов в 91 матче (делит лидерство по голам с Артемом Дзюбой).

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Кержаков
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