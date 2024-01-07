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Саудовским футбольным клубам ограничили финансирование зимних трансферов

AS: саудовским футбольным клубам ограничили финансирование для зимних трансферов
Ведущие команды местного чемпионата нынешней зимой смогут рассчитывать исключительно на собственные средства без помощи Суверенного фонда Саудовской Аравии
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футбольные клубы Саудовская Аравии не смогут в зимнее трансферное окно совершать большие трансферы. Как сообщает газета AS, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) ввел ограничения на траты этой зимой.

PIF финансирует четыре крупнейших клуба страны — «Аль-Хиляль», «Ан-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Этой зимой саудовские команды смогут совершать трансферы только на свои средства. Кроме того, каждый переход «должен быть финансово одобрен с помощью ряда сложных требований», узнало испанское издание.

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Без поддержки PIF саудовские клубы не смог совершать крупные трансферы. В летнее трансферное окно они потратили $957 млн, это второй результат после Английской премьер-лиги (АПЛ). Отмечается, что стратегия по привлечения звездных игроков в страну продолжается, особенно учитывая, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году, но зимой, в середине чемпионата, больших затрат не будет.

AS добавила, что такие ограничения сильнее всего ударят по действующему чемпиону «Аль-Иттихаду», который не сможет усилить состав после неудачной первой половины нынешнего сезона (седьмое место после 18 матчей).

Также в последние время появились сообщения о некоторых игроках, которым некомфортно в саудовском футболе. Например француз Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, якобы в конце декабря покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам после нескольких неудачных матчей. Чемпионат возобновится в феврале после зимней паузы.

Звезды футбола прошлым летом активно переходили в клубы чемпионата Саудовской Аравии. Например, состав «Аль-Хиляля» пополнили Неймар и лучший футболист РПЛ прошлого сезона Малком, в «Аль-Иттихад» перешли Бензема и Н'Голо Канте, в «Ан-Насре» к Криштиану Роналду присоединились Садио Мане и Марцело Брозович, «Аль-Ахли» подписал из клубов АПЛ Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Эдуара Менди.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Саудовская Аравия
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