Саудовским футбольным клубам ограничили финансирование зимних трансферов

Ведущие команды местного чемпионата нынешней зимой смогут рассчитывать исключительно на собственные средства без помощи Суверенного фонда Саудовской Аравии

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футбольные клубы Саудовская Аравии не смогут в зимнее трансферное окно совершать большие трансферы. Как сообщает газета AS, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) ввел ограничения на траты этой зимой.

PIF финансирует четыре крупнейших клуба страны — «Аль-Хиляль», «Ан-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Этой зимой саудовские команды смогут совершать трансферы только на свои средства. Кроме того, каждый переход «должен быть финансово одобрен с помощью ряда сложных требований», узнало испанское издание.

Без поддержки PIF саудовские клубы не смог совершать крупные трансферы. В летнее трансферное окно они потратили $957 млн, это второй результат после Английской премьер-лиги (АПЛ). Отмечается, что стратегия по привлечения звездных игроков в страну продолжается, особенно учитывая, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году, но зимой, в середине чемпионата, больших затрат не будет.

AS добавила, что такие ограничения сильнее всего ударят по действующему чемпиону «Аль-Иттихаду», который не сможет усилить состав после неудачной первой половины нынешнего сезона (седьмое место после 18 матчей).

Также в последние время появились сообщения о некоторых игроках, которым некомфортно в саудовском футболе. Например француз Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, якобы в конце декабря покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам после нескольких неудачных матчей. Чемпионат возобновится в феврале после зимней паузы.

Звезды футбола прошлым летом активно переходили в клубы чемпионата Саудовской Аравии. Например, состав «Аль-Хиляля» пополнили Неймар и лучший футболист РПЛ прошлого сезона Малком, в «Аль-Иттихад» перешли Бензема и Н'Голо Канте, в «Ан-Насре» к Криштиану Роналду присоединились Садио Мане и Марцело Брозович, «Аль-Ахли» подписал из клубов АПЛ Роберто Фирмино, Рияда Мареза и Эдуара Менди.