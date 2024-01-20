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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю

«Спартак» об интересе «Кадиса» к Абаскалю: не видим смысла комментировать слухи
Глава пресс-службы «Спартака» заявил, что главный тренер московского клуба сосредоточен на подготовке к сборам
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе испанского «Кадиса» к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи», — сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса»
Спорт
Гильермо Абаскаль

Ранее испанская газета Marca сообщила, что Абаскаль может сменить Серхио Гонсалеса в «Кадисе», который сейчас занимает 18-е место в чемпионате страны.

Абаскаль уже работал в «Кадисе» в сезоне 2018/19 на должности заместителя технического секретаря.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Команда ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Лидирует «Краснодар» (38 очков).

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