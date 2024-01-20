В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе испанского «Кадиса» к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.
«Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи», — сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».
Ранее испанская газета Marca сообщила, что Абаскаль может сменить Серхио Гонсалеса в «Кадисе», который сейчас занимает 18-е место в чемпионате страны.
Абаскаль уже работал в «Кадисе» в сезоне 2018/19 на должности заместителя технического секретаря.
Испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Команда ушла на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров. Лидирует «Краснодар» (38 очков).
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»
Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео
Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается