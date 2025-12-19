Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев удивлен решением руководства московского «Спартака» уволить главного тренера Деяна Станковича. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры?» — заявил Талалаев.
По его мнению, сербский специалист имел лучшие статистические показатели в «Спартаке» в XXI веке.
Станкович возглавлял «красно-белых» с лета 2024 года. За это время команда провела под его руководством 64 матча во всех турнирах, одержав 37 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.
11 ноября 2025 года «Спартак» объявил о расставании с тренером. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, ранее входивший в тренерский штаб Станковича.
Генеральный директор клуба Сергей Некрасов ранее сообщал, что при поиске нового тренера рассматриваются в том числе российские специалисты.
