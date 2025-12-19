 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»

Тренер «Балтики» назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил недоумение таким решением руководства московского клуба
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев удивлен решением руководства московского «Спартака» уволить главного тренера Деяна Станковича. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры?» — заявил Талалаев.

По его мнению, сербский специалист имел лучшие статистические показатели в «Спартаке» в XXI веке.

Станкович возглавлял «красно-белых» с лета 2024 года. За это время команда провела под его руководством 64 матча во всех турнирах, одержав 37 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.

11 ноября 2025 года «Спартак» объявил о расставании с тренером. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, ранее входивший в тренерский штаб Станковича.

Генеральный директор клуба Сергей Некрасов ранее сообщал, что при поиске нового тренера рассматриваются в том числе российские специалисты.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Екатерина Халимовская
Андрей Талалаев Деян Станкович ФК Спартак Москва

