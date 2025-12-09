Гендиректор «Спартака»: «Дедлайна по новому тренеру нет, россиян рассматриваем»

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о поиске нового тренера

Сергей Некрасов сообщил, что в списке кандидатов на пост тренера есть россияне, а дедлайна для назначения главного тренера нет

И.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Российские специалисты есть в числе кандидатов на пост главного тренера, заявил журналистам генеральный директор московского футбольного клуба Сергей Некрасов.

«У нас есть критерии того, кто должен руководить. Работа с поиском тренера велась задолго до моего прихода и ведется сейчас. Говорят, что в списке нет российских тренеров, это не так», — передает слова Некрасова ТАСС.

По словам Некрасова, дедлайна для назначения главного тренера в «Спартаке» нет.

«Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и.о. главного тренера стал Вадим Романов.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (40).

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Спартак» в гостях сыграет с «Сочи».