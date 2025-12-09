Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о поиске нового тренера
Российские специалисты есть в числе кандидатов на пост главного тренера, заявил журналистам генеральный директор московского футбольного клуба Сергей Некрасов.
«У нас есть критерии того, кто должен руководить. Работа с поиском тренера велась задолго до моего прихода и ведется сейчас. Говорят, что в списке нет российских тренеров, это не так», — передает слова Некрасова ТАСС.
По словам Некрасова, дедлайна для назначения главного тренера в «Спартаке» нет.
«Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и.о. главного тренера стал Вадим Романов.
«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (40).
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Спартак» в гостях сыграет с «Сочи».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили