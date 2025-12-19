«Миннесота» победила в матче НХЛ благодаря 7 очкам россиян
«Миннесота Уайлд» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили российские нападающие Владимир Тарасенко (37-я минута) и Кирилл Капризов (59), также отличились Райан Хартман (34), Йоэль Эрикссон Эк (52) и Мэтт Болди (59). У проигравших дубль на счету Зака Веренски (16, 38).
На счету Карпизова еще два ассиста. В составе «Миннесоты» очки набрали еще двое россиян — Яков Тренин отметился двумя голевыми передачами, Данила Юров — одной. Юров, Тарасенко и Тренин второй матч подряд играли в одном звене.
Российский игрока «Коламбуса» Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов остались без набранных очков.
Капризов поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты». На счету 28-летнего форварда 427 (207 шайб + 220 передач) очков. Рекорд принадлежит Микко Койву (709).
