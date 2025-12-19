ФИФА присудила двум сборным бронзу на Кубке арабских наций из-за ливня

Бронзовыми призерами Кубка арабских наций стали сборные Саудовской Аравии и ОАЭ. Матч признан завершенным со счетом 0:0

Кубок арабских наций (Фото: Пресс-служба ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за сильного ливня приняла решение отменить матч за третье место на Кубке арабских наций между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ и присудила обеим сборным третье место. Об этом ФИФА объявила на своей странице в социальной сети Х.

Встреча проходила на стадионе «Халифа» в Катаре. Во время первого тайма счет на табло был 0:0. Во втором тайма арбитр объявил о невозможности продолжения игры из-за сильного ливня и отправил команды в раздевалки.

По официальному решению ФИФА, матч был признан завершенным со счетом 0:0. Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили между собой третье место и поровну разделят сумму призовых.

Победу в Кубке арабских наций одержала сборная Марокко. В финальном матче команда одержала победу над Иорданией со счетом 3:2.