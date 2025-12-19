ФИФА присудила двум сборным бронзу на Кубке арабских наций из-за ливня
Международная федерация футбола (ФИФА) из-за сильного ливня приняла решение отменить матч за третье место на Кубке арабских наций между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ и присудила обеим сборным третье место. Об этом ФИФА объявила на своей странице в социальной сети Х.
Встреча проходила на стадионе «Халифа» в Катаре. Во время первого тайма счет на табло был 0:0. Во втором тайма арбитр объявил о невозможности продолжения игры из-за сильного ливня и отправил команды в раздевалки.
По официальному решению ФИФА, матч был признан завершенным со счетом 0:0. Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили между собой третье место и поровну разделят сумму призовых.
Победу в Кубке арабских наций одержала сборная Марокко. В финальном матче команда одержала победу над Иорданией со счетом 3:2.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны