Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе

Британский боец провел вторую успешную защиту чемпионского пояса. Его следующим соперником может стать россиянин Ислам Махачев, обладатель титула UFC в легком весе

Леон Эдвардс (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Британец Леон Эдвардс победил американца Колби Ковингтона в главном бою турнира UFC 296, который прошел в Парадайсе (штат Невада).

Британский боец победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Эдвардс второй раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Британец завоевал чемпионский пояс в августе прошлого года, нокаутировав Камуру Усмана. В марте Эдвардс оказался сильнее Усмана в реванше, победив единогласным решением судей.

На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

У 35-летнего Ковингтона 17 побед и четыре поражения. В июне 2018 года он стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе, позднее дважды уступал Усману в титульных поединках.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ранее говорил о желании завоевать второй титул. По словам россиянина, он готов сразиться с победителем боя Эдвардс — Ковингтон.