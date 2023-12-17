Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе
Британец Леон Эдвардс победил американца Колби Ковингтона в главном бою турнира UFC 296, который прошел в Парадайсе (штат Невада).
Британский боец победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).
Эдвардс второй раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Британец завоевал чемпионский пояс в августе прошлого года, нокаутировав Камуру Усмана. В марте Эдвардс оказался сильнее Усмана в реванше, победив единогласным решением судей.
На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся.
У 35-летнего Ковингтона 17 побед и четыре поражения. В июне 2018 года он стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе, позднее дважды уступал Усману в титульных поединках.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ранее говорил о желании завоевать второй титул. По словам россиянина, он готов сразиться с победителем боя Эдвардс — Ковингтон.
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