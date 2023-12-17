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Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе

Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
Британский боец провел вторую успешную защиту чемпионского пояса. Его следующим соперником может стать россиянин Ислам Махачев, обладатель титула UFC в легком весе
Леон Эдвардс
Леон Эдвардс (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Британец Леон Эдвардс победил американца Колби Ковингтона в главном бою турнира UFC 296, который прошел в Парадайсе (штат Невада).

Британский боец победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Эдвардс второй раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Британец завоевал чемпионский пояс в августе прошлого года, нокаутировав Камуру Усмана. В марте Эдвардс оказался сильнее Усмана в реванше, победив единогласным решением судей.

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На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

У 35-летнего Ковингтона 17 побед и четыре поражения. В июне 2018 года он стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе, позднее дважды уступал Усману в титульных поединках.

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