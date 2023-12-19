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Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

Тарасова назвала фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России
Заслуженный тренер СССР отметила, что футбол больше всего показывают по телевидению, но «футбола в России нет». «Поэтому у нас люди любят то, чего нет», — считает Тарасова. Спортом номер один в России она назвала фигурное катание
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России. Об этом она заявила Metaratings.

Тарасова отметила, что футбол больше всего показывают по телевидению, потому что люди любят футбол. «Это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Я считаю, что спорт номер один в России — фигурное катание», — сказала Тарасова.

Ни российские футболисты, ни фигуристы в данный момент не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения.

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Ранее Елена Соколова — тренер победителей финала Кубка России 2021/22 Екатерины Мироновой и Евгения Устенко — рассказала «РБК Спорт», что из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Футбол Россия
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