Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

Тарасова назвала фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России

Заслуженный тренер СССР отметила, что футбол больше всего показывают по телевидению, но «футбола в России нет». «Поэтому у нас люди любят то, чего нет», — считает Тарасова. Спортом номер один в России она назвала фигурное катание

Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России. Об этом она заявила Metaratings.

Тарасова отметила, что футбол больше всего показывают по телевидению, потому что люди любят футбол. «Это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Я считаю, что спорт номер один в России — фигурное катание», — сказала Тарасова.

Ни российские футболисты, ни фигуристы в данный момент не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Елена Соколова — тренер победителей финала Кубка России 2021/22 Екатерины Мироновой и Евгения Устенко — рассказала «РБК Спорт», что из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки.