Тарасова заявила об отсутствии футбола в России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России. Об этом она заявила Metaratings.
Тарасова отметила, что футбол больше всего показывают по телевидению, потому что люди любят футбол. «Это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Я считаю, что спорт номер один в России — фигурное катание», — сказала Тарасова.
Ни российские футболисты, ни фигуристы в данный момент не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения.
Ранее Елена Соколова — тренер победителей финала Кубка России 2021/22 Екатерины Мироновой и Евгения Устенко — рассказала «РБК Спорт», что из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки.
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