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Война санкций ,  
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Тренер заявила о проблемах с коньками у фигуристов сборной из-за санкций

Тренер фигуристов сборной России сообщила о проблеме с коньками из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Тренер Елена Соколова рассказала, что в прошлом году две пары коньков обходились ее подопечным в 56 тыс. руб., в этом году только одна пара стоит 70 тыс. руб. Но и их купить очень нелегко
Фото: Елена Соколова (Игорь Уткин / ТАСС)
Фото: Елена Соколова (Игорь Уткин / ТАСС)

Из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки, заявила «РБК Спорт» Елена Соколова — тренер победителей финала Кубка России 2021/22 Екатерины Мироновой и Евгения Устенко.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания. Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — сказала она.

По ее словам, в последней паре коньков Миронова откаталась только три месяца, после чего они сломались. Это произошло после контрольных прокатов сборной России в сентябре. Соколова уточнила, что новые коньки они заказали сразу, но они до сих пор не пришли. «В результате второй этап Гран-при Кате пришлось кататься в сломанных коньках, которые вообще не держат ногу. Когда конек ногу не держит, спортсмену приходиться прилагать много усилий, чтобы отслеживать свое равновесие. Не всегда это удается. И вот осталось два дня до главного старта страны — чемпионата России. А мы все еще без коньков», — рассказала она.

По словам тренера, срок доставки коньков с каждым разом все увеличивается. И если в прошлом году ее команда заказывала пару коньков в декабре, то они приходили к ним в течение месяца. «В этом году коньки шли к нам два с половиной месяца. А некоторые ребята из моей группы все еще ждут свои коньки, заказанные с августа. Почему так происходит? Потому что Канада с нами больше не работает и приходится делать заказы у этой же фирмы, но через других лиц в Прибалтике или Канаде. Искать, кто закажет, кто привезет. Нам приходится искать, заказывать самостоятельно», — сказала Миронова, отметив, что благодаря помощи Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга им компенсируют стоимость коньков.

По словам тренера, в прошлом году две пары коньков обходились ее подопечным в 56 тыс. руб., а в этом за одну пару приходится платить 70 тыс. руб. «С лезвиями для коньков также есть проблемы. Те лезвия, на которых катаемся мы, английские, производитель перестал выпускать. У нас осталась в запасе пара лезвий и дополнительно заказали у производителя остаток. Что будет дальше — не знаем. Придется переходить, видимо, на лезвия попроще, потому что эти английские лезвия дорогие и не очень популярные, вот производитель и решил их снять с производства», — заключила Миронова.

РБК обратился за комментарием в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Главная пара Соколовой — Екатерина Миронова и Евгений Устенко, победители чемпионата Санкт-Петербурга, призеры финала кубка России 2019/20, 2020/21, победители кубка России 2021/22. Они единственная танцевальная пара из Санкт-Петербурга в составе сборной России по фигурному катанию.

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Проблемы с экипировкой есть не только у фигуристов. Еще в марте прошлого года возник дефицит и резко выросли цены на хоккейный инвентарь. Его основными поставщиками являются североамериканские бренды Bauer, CCM и Warrior. Bauer в марте объявил о приостановке поставок в Россию, продукция Warrior тоже пропала. А CCM отказался сотрудничать с российскими звездами НХЛ. «Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась. Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то с клюшками, у кого-то — со шлемами», — заявлял в августе 2022-го президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

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