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Федерация ответила на жалобу тренера о проблемах с коньками фигуристов

Федерация ответила на жалобу тренера о проблемах с коньками фигуристов в России
Тренер по фигурному катанию Елена Соколова в понедельник рассказала «РБК Спорт», что ее спортсмены испытывают проблемы с приобретением коньков из‑за санкций
Александр Коган
Александр Коган (Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com)

У спортсменов сборной России по фигурному катанию нет проблем с экипировкой, заявил «Матч ТВ» генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«У сборной нет проблемы с этим», — сказал он.

В понедельник Елена Соколова — тренер победителей финала Кубка России 2021/22 Екатерины Мироновой и Евгения Устенко — рассказала «РБК Спорт», что из-за санкций у российских фигуристов пропала возможность оперативно купить себе коньки.

По ее словам, спортсмены из ее команды привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, которые производятся в Канаде. «В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — сказала она.

Соколова говорила, что срок доставки коньков с каждым разом все увеличивается. И если в прошлом году ее команда заказывала пару коньков в декабре, то они приходили к ним в течение месяца. Также она пожаловалось на то, что стоимость коньков сильно выросла. По словам тренера, в прошлом году две пары коньков обходились ее подопечным в 56 тыс. руб., а в этом за одну пару приходится платить 70 тыс. руб.

Пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко являются победителями чемпионата Санкт-Петербурга, призерами финала Кубка России 2019/20, 2020/21, победителями Кубка России 2021/22. Они единственная танцевальная пара из Санкт-Петербурга в составе сборной России по фигурному катанию.

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