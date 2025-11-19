Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо»

Кудашов — об увольнении из «Динамо»: «Все было очень скверно и неприятно»

По словам тренера, отставка не стала для него неожиданностью и все стало понятно после ухода из «Динамо» спортивного директора Алексея Сопина

Алексей Кудашов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов считает сложной и неприятной историю со своим увольнением из московского клуба КХЛ. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Динамо» объявило об отставке Кудашова по инициативе клуба 17 ноября. И.о. главного тренера стал Вячеслав Козлов.

На вопрос, как ему сообщили об отставке, Кудашов ответил: «Не хочу называть какие‑то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому‑то роли <...> Даже не хочу вдаваться в то, как все произошло. Это очень скверно и неприятно».

По словам Кудашова, отставка не стала для него неожиданностью и все стало понятно после ухода в феврале спортивного директора Алексея Сопина. «Когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически», — добавил Кудашов.

Также Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку. Накануне по время матча со «Спартаком» (2:4) фанаты «Динамо» скандировали фамилию тренера. «Момент до слез. И я от всего сердца благодарен болельщикам за то, что они так оценили мою работу», — заявил тренер.

Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176).

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 27 матчах.