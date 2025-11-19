 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,55 x 3,85 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо»

Кудашов — об увольнении из «Динамо»: «Все было очень скверно и неприятно»
По словам тренера, отставка не стала для него неожиданностью и все стало понятно после ухода из «Динамо» спортивного директора Алексея Сопина
Алексей Кудашов
Алексей Кудашов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов считает сложной и неприятной историю со своим увольнением из московского клуба КХЛ. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Динамо» объявило об отставке Кудашова по инициативе клуба 17 ноября. И.о. главного тренера стал Вячеслав Козлов.

На вопрос, как ему сообщили об отставке, Кудашов ответил: «Не хочу называть какие‑то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому‑то роли <...> Даже не хочу вдаваться в то, как все произошло. Это очень скверно и неприятно».

«Это шок». Стоило ли «Динамо» увольнять главного тренера
Спорт
Алексей Кудашов

По словам Кудашова, отставка не стала для него неожиданностью и все стало понятно после ухода в феврале спортивного директора Алексея Сопина. «Когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически», — добавил Кудашов.

Также Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку. Накануне по время матча со «Спартаком» (2:4) фанаты «Динамо» скандировали фамилию тренера. «Момент до слез. И я от всего сердца благодарен болельщикам за то, что они так оценили мою работу», — заявил тренер.

Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года, провел 321 матч во главе команды, завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). В конце сентября Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, побив рекорд Олега Знарка (176).

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 27 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Алексей Кудашов
Материалы по теме
«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова
Спорт
Глава «Динамо» заявил, что Ротенберг может возглавить любой клуб в КХЛ
Спорт
«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02