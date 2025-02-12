Хоккейное «Динамо» лишилось спортивного директора

Алексей Сопин покинул этот пост, который занимал с 2021 года, по собственному желанию

Алексей Сопин (Фото: dynamo.ru)

Алексей Сопин покинул пост спортивного директора «Динамо» по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Сопин является воспитанником школы «бело-голубых», большую часть своей игровой карьеры он провел в «Динамо», выиграл Кубок Гагарина (2013). После окончания карьеры Сопин возглавил академию «Динамо», а затем в июле 2021 года стал спортивным директором клуба.

«Я принял сложное решение для себя и своей семьи. Покидать родной клуб после продолжительного времени работы всегда непросто. <...> Настало время провести время с семьей, немного отдохнуть и разгрузить голову. Не хотел тянуть, так как «Динамо» должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону», — сказал Сопин.

«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 70 очков в 53 матчах.