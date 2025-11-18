 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Это шок». Стоило ли «Динамо» увольнять главного тренера

Увольнение Кудашова с поста главного тренера «Динамо»
Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера столичного хоккейного клуба «Динамо». Стоило ли «Динамо» увольнять главного тренера — в материале «РБК Спорт»
Алексей Кудашов
Алексей Кудашов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Возглавлявший «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера столичного хоккейного клуба. 54-летний специалист был главным тренером «Динамо» с 2021 года.

При нем команда во второй раз в истории победила в регулярном чемпионате КХЛ, завоевав Кубок континента (сезон 2024/2025). Однако обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне впервые стал ярославский «Локомотив».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Он работал в «Динамо» с 2021 года по май 2025-го. В начале июня Козлов был назначен главным тренером «Сочи», но уже 19 июля он покинул команду, не проведя ни одного матча, а в сентябре вернулся в «Динамо» на фоне провального старта команды в сезоне.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече 15 ноября клуб обыграл «Сибирь» в гостях со счетом 3:2.

Летом этого года в совет директоров «Динамо» вошел Роман Ротенберг, до этого в течение трех лет возглавлявший петербургский СКА. Он отвечает за развитие академии. Руководство «Динамо» тогда заявило, что вопрос о назначении Ротенберга главным тренером не рассматривается.

Стоило ли увольнять Кудашова

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы

«Мы не знаем, какие у Кудашова стояли задачи в «Динамо» перед тем, как он стал тренером. Но команда играла неплохо. Не ко мне вопрос, стоило ли его увольнять. Значит, были свои причины», — сказал Фетисов «РБК Спорт».

На вопрос о том, стоит ли «Динамо» назначать Романа Ротенберга, Фетисов ответил: «В клубе сами примут решение, которое будет правильным для будущего команды. Роман Борисович имеет хороший опыт работы с топовыми клубами. Может и будет одним из кандидатов…».

Алексей Дементьев, высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть. Из всех потенциальных специалистов на рынке - Светлов, Воробьев, Назаров, Леонтьев - Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой», — отметил Дементьев «РБК Спорт».

Владимир Крикунов, бывший главный тренер московского «Динамо»

«Думаю, отставка Алексея Кудашова стала неожиданной для всех. Работал Леша неплохо, но там и команда-то сильная была, ждали конечного результата — Кубка Гагарина, а его не было. Другого результата для команды такого уровня быть не может. Посмотрим, где теперь окажется Кудашов, он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты, даже в «Сибири» есть исполняющий обязанности главного тренера», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Артем Батрак, нападающий, хоккейный эксперт и комментатор

«Это шок! Для меня и для болельщиков — это шок. Отставка необъяснима, предпосылок не было, за что уволен тренер — не сказано. Да даже если и скажут, то это, скорее, будет поиском какого-то повода, потому что Кудашов не заслужил увольнения вообще. Я не говорю, что станет хуже, но прогноз, что, как минимум, лучше не будет. Не будет лучше, потому что многие игроки этой команды — это хоккеисты, которых Кудашов не то, что выращивал, но в какой-то степени делал из них игроков. А некоторых даже с собой забирал из «Локомотива». Некоторые игроки подписывали контракт с «Динамо», потому что там был Кудашов. И он действительно хороший и интересный тренер», — цитирует Батрака «РБ Спорт».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Алексей Кудашов
