Российскую фигуристку выписали из больницы после операции

Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции

Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию из-за инфекции, попавшей в рану на руке

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая перенесла операцию на руке, выписана из больницы. Об этом «РИА Новости» сообщил ее тренер Александр Свинин.

«Софью выписали, она уже дома», — сказал Свинин.

Леонтьева, которая выступает в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию из-за инфекции, попавшей в рану на руке. Фигуристка серьезно порезала руку во время одного из прокатов.

Из-за проблем со здоровьем партнерши фигуристы снялись с этапа Гран-при России в Москве, который состоялся на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.