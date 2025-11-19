Российскую фигуристку выписали из больницы после операции
Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая перенесла операцию на руке, выписана из больницы. Об этом «РИА Новости» сообщил ее тренер Александр Свинин.
«Софью выписали, она уже дома», — сказал Свинин.
Леонтьева, которая выступает в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию из-за инфекции, попавшей в рану на руке. Фигуристка серьезно порезала руку во время одного из прокатов.
Из-за проблем со здоровьем партнерши фигуристы снялись с этапа Гран-при России в Москве, который состоялся на прошлой неделе.
В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
