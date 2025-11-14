Российская фигуристка перенесла операцию из-за попавшей в рану инфекции

Из-за этой операции Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, не выступит на этапе Гран-при России в Москве

Даниил Горелкин и Софья Леонтьева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Софья Леонтьева перенесла операцию из-за инфекции, попавшей в рану на руке. Об этом «РИА Новости» сообщил ее тренер Александр Свинин.

Леонтьева выступает в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным. Из-за проблем со здоровьем партнерши фигуристы снялись с этапа Гран-при России в Москве, который стартует 15 ноября.

«У Сони, к сожалению, случился порез руки во время проката произвольного танца. Они его докатали, и порез был не очень глубокий, поэтому сначала ничего критичного не было. Но затем в ране пошла инфекция», — сказал Свинин.

Леонтьева перенесла операцию и все еще находится в больнице. «Очень обидно, что так случилось, ребята были прекрасно готовы, хотели выступить в Москве. По дальнейшим соревнованиям будем смотреть по ходу восстановления», — добавил тренер.

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.