Австрийский лыжник заявил, что в Европе будут рады возвращению россиян

Австриец Фермойлен: «Лыжники в Европе будут рады возвращению россиян на турниры»
По словам призера этапов Кубка мира Мики Фермойлена, большая часть лыжников считает, что возвращение россиян пойдет на пользу лыжным гонкам
Мика Фермойлен
Мика Фермойлен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян на международные соревнования. Об этом Sport24 заявил австриец Мика Фермойлен, призер этапов Кубка мира и участник Олимпийских игр 2022 года.

«Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена», — сказал Фермойлен, добавив, что это очень небольшое количество людей.

По словам Фермойлена, большая часть лыжников считает, что возвращение россиян пойдет на пользу этому виду спорта. «Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем», — добавил Фермойлен.

Австриец не верит, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот в случае возвращения россиян. «Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий», — заключил Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. На Игры в Италии FIS их не допустила, на это решение подана апелляция в CAS.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

