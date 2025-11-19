Австрийский лыжник заявил, что в Европе будут рады возвращению россиян

По словам призера этапов Кубка мира Мики Фермойлена, большая часть лыжников считает, что возвращение россиян пойдет на пользу лыжным гонкам

Мика Фермойлен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян на международные соревнования. Об этом Sport24 заявил австриец Мика Фермойлен, призер этапов Кубка мира и участник Олимпийских игр 2022 года.

«Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена», — сказал Фермойлен, добавив, что это очень небольшое количество людей.

По словам Фермойлена, большая часть лыжников считает, что возвращение россиян пойдет на пользу этому виду спорта. «Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем», — добавил Фермойлен.

Австриец не верит, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот в случае возвращения россиян. «Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий», — заключил Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. На Игры в Италии FIS их не допустила, на это решение подана апелляция в CAS.