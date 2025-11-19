Нурмагомедов рассказал о следующем бое Махачева
Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой после Рамадана. Об этом «Хасл Шоу» рассказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
«Думаю, подерется уже после Рамадана. До Рамадана осталось три месяца. Если драться до Рамадана, то надо уже готовиться. Так что он подерется после», — сказал Нурмагомедов.
Рамадан, священный месяц для мусульман, в следующем году пройдет с 17 февраля по 19 марта.
После боя с Маддаленой Махачев говорил о желании провести поединок на турнире в Белом доме, который пройдет в июне 2026 года.
