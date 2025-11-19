 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,5 x 3,8 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,13 x 68 2 6,4 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сборная Гаити впервые с 1974 года вышла на чемпионат мира по футболу

Футболисты Гаити во второй раз в истории вышли на чемпионат мира. В последний раз команда участвовала в мундиале 51 год назад
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Гаити вышла на чемпионат мира по футболу впервые с 1974 года.

Футболисты Гаити в ночь на 19 ноября во второй раз в истории вышли на чемпионат мира. Команда заняла первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и напрямую вышла на турнир.

Кюрасао с экс-тренером России станет самой маленькой страной ЧМ
Спорт
Сборная Кюрасао

Единственный раз сборная Гаити играла на турнире в 1974 году. Тогда на групповом этапе первого раунда команда стала четвертой в своем квартете, не набрав очков. После этого сборная пропустила 14 мундиалей.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи ЧМ с 1998 года.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 Гаити
Материалы по теме
Тренер не попавшей на ЧМ-2026 Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Спорт
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Диетолог назвала безопасный способ похудеть к Новому году Life, 10:44
NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку Политика, 10:40
Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича Политика, 10:38
Ненастоящая Европа в Китае: два ненужных покупателям города-призрака Недвижимость, 10:37
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича Политика, 10:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:33
Личный опыт: поездка в Японию в пределах ₽150 000 Life, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА Спорт, 10:30
В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост Общество, 10:24
Стратегия покупки квартир на этапе котлована снова работает. Но ненадолгоПодписка на РБК, 10:16
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве в октябре Недвижимость, 10:14