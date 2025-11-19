Сборная Гаити впервые с 1974 года вышла на чемпионат мира по футболу
Сборная Гаити вышла на чемпионат мира по футболу впервые с 1974 года.
Футболисты Гаити в ночь на 19 ноября во второй раз в истории вышли на чемпионат мира. Команда заняла первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и напрямую вышла на турнир.
Единственный раз сборная Гаити играла на турнире в 1974 году. Тогда на групповом этапе первого раунда команда стала четвертой в своем квартете, не набрав очков. После этого сборная пропустила 14 мундиалей.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи ЧМ с 1998 года.
