Сборная Гаити впервые с 1974 года вышла на чемпионат мира по футболу

Футболисты Гаити во второй раз в истории вышли на чемпионат мира. В последний раз команда участвовала в мундиале 51 год назад

Фото: Global Look Press

Сборная Гаити вышла на чемпионат мира по футболу впервые с 1974 года.

Футболисты Гаити в ночь на 19 ноября во второй раз в истории вышли на чемпионат мира. Команда заняла первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и напрямую вышла на турнир.

Единственный раз сборная Гаити играла на турнире в 1974 году. Тогда на групповом этапе первого раунда команда стала четвертой в своем квартете, не набрав очков. После этого сборная пропустила 14 мундиалей.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи ЧМ с 1998 года.