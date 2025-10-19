 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича

Marca: экс-тренер «Алавеса» Гарсия может возглавить «Спартак» вместо Станковича
Луис Гарсия согласовывает последние детали контракта со «Спартаком», узнала газета. Тренер в разные годы вывел в испанский топ-дивизион «Алавес», «Мальорку» и «Леванте»
Луис Гарсия
Луис Гарсия (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению главным тренером московского «Спартака» вместо Деяна Станковича, пишет Marca. Накануне «Чемпионат» сообщал со ссылкой на источник, что спортдиректор клуба Фрэнсис Кахигао согласовал контракт с Гарсией.

Последним клубом 52-летнего Гарсии был «Алавес», который он покинул в декабре 2024-го. До этого тренер работал в «Мальорке», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и других испанских клубах, а также с командами из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии.

«Леванте», «Мальорку» и «Алавес» ему в разные годы удалось вернуть в топ-дивизион чемпионата Испании.

«Спартак» с лета 2024 года возглавляет Станкович. В недавнем интервью сербскому Kurir он говорил, что готов к увольнению из «Спартака».

В прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ, а в этом сезоне идет шестым после 12 туров.

6 октября «Спартак» назначил гендиректором Сергея Некрасова.

РБК направил запрос в пресс-службу «Спартака».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Виктория Хабарова
ФК Спартак Москва Деян Станкович
