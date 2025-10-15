Станкович: причина негативного отношения ко мне в том, что я иностранец

Тренер «Спартака» объяснил критику в свой адрес тем, что он иностранец

Станкович заявил, что готов к отставке из «Спартака», но у него «фантастические» отношения с руководством клуба. Серб считает, что разговоры о его уходе закончатся в случае победы над «Ростовом»

Деян Станкович (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил сербскому Kurir, что «единственная» причина негативного отношения к нему российской публики заключается в том, что он иностранец.

«Я — мишень, потому что я иностранец! А «Спартак» — потому что это большой клуб, любимый огромным количеством людей», — сказал тренер, отвечая на вопрос о том, почему о его отставке говорят намного чаще, чем о возможном увольнении Валерия Карпина из «Динамо» или Сергея Семака из «Зенита».

По словам Станковича, о его отставке говорят только «анонимные люди», которых никто не знает, но возможное увольнение не станет для него проблемой, и он об этом «ясно и громко» сказал руководству клуба.

«Отношения с руководством «Спартака» просто фантастические», — добавил Станкович.

Серб считает, что «с двумя победами подряд многое может измениться» и в случае обыгрыша «Ростова» 18 октября разговоры о его уходе прекратятся.

«Спартак» после 11 туров идет шестым в РПЛ. Станковича 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра.