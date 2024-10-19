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Шипачев повторил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» в матче с «Нефтехимиком» набрал свое 928-е очко в карьере в КХЛ
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск))

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев повторил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ.

37-летний форвард в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» отметился голевой передачей в эпизоде с четвертым голом своей команды. Теперь у него стало 928 (291+637) очков, столько же было у Мозякина.

В игре с «Нефтехимиком» Шипачев установил новый рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей — 1002. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Шипачев стал новым рекордсменом КХЛ по количеству матчей
Спорт
Вадим Шипачев

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

Шипачеву также принадлежит рекорд КХЛ по количеству результативных передач, Мозякин является лучшим снайперов в истории лиги (419 голов).

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 5:3;

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 4:5;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4;

«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0;

«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 3:1.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Вадим Шипачев ХК Динамо Минск
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