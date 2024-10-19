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«Спартак» победил «Амур» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2

Московский клуб пропустил две шайбы в первом периоде, но во второй 20-минутке забросил пять раз и в итоге победил со счетом 5:4
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (23-я минута), Андрей Локтионов (30), Павел Порядин (32, 39) и Николай Голдобин (36). У проигравших отличились Ефим Гуркин (7), Алекс Бродхерст (20, 37) и Игнат Коротких (53).

29-летний Голдобин забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ.

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«Спартак» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Амур» с 12 очками в 17 встречах расположился на 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 21 октября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» двумя днями позже на выезде встретится с московским ЦСКА.

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Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Амур
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