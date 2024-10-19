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Шипачев стал новым рекордсменом КХЛ по количеству матчей

Игра против «Нефтехимика» стала для 37-летнего форварда минского «Динамо» 1002-й в карьере в КХЛ. Он побил рекорд защитника Евгения Бирюкова
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев установил новый рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей — 1002.

37-летний форвард 19 октября вышел на лед в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» и улучшил достижение уже завершившего карьеру защитника Евгения Бирюкова (1001 матч).

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в 1000-м матче Шипачева в КХЛ
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Суммарно в КХЛ Шипачев набрал 927 (291+636) очков. Ему осталось всего одно очко, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928). 636 голевых передач — это лучший показатель в истории лиги.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск Вадим Шипачев
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