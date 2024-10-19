Шипачев стал новым рекордсменом КХЛ по количеству матчей
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев установил новый рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей — 1002.
37-летний форвард 19 октября вышел на лед в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» и улучшил достижение уже завершившего карьеру защитника Евгения Бирюкова (1001 матч).
Суммарно в КХЛ Шипачев набрал 927 (291+636) очков. Ему осталось всего одно очко, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928). 636 голевых передач — это лучший показатель в истории лиги.
Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.
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