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Касаткина вышла в финал турнира WTA в Нинбо после отказа Бадосы

В полуфинальном матче первая ракетка России выиграла первый сет со счетом 6:4, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).

В 1/2 финала 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, встречалась с испанкой Паулой Бадосой, 14-й ракеткой мира. Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:4, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы.

В решающем матче соперницей Касаткиной станет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

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В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок).

Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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