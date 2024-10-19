Касаткина вышла в финал турнира WTA в Нинбо после отказа Бадосы
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).
В 1/2 финала 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, встречалась с испанкой Паулой Бадосой, 14-й ракеткой мира. Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:4, после чего испанка отказалась от продолжения борьбы.
В решающем матче соперницей Касаткиной станет победительница пары Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
В этом сезоне Касаткина выиграла турнир в английском Истборне и занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок).
Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов