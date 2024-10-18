Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка

По словам российского теннисиста, ему очень повезло, что он поехал в больницу, как только появились странные ощущения, и врачи тогда сделали срочную операцию

Андрей Рублев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев на пресс-конференции на турнире ATP в Стокгольме рассказал, что был близок к ампутации яичка.

В начале октября он уже рассказывал об операции и возможной ампутации после US Open, но тогда не уточнял, что конкретно с ним случилось.

«Сейчас со мной все в порядке. Не знаю, как об этом рассказывать — по-умному или смешно. Я чуть не лишился яичка. Мне очень повезло. Говорили, что есть всего пять-шесть часов, когда туда перестает поступать кровь, и тогда это приводит к ампутации», — сказал Рублев.

По словам россиянина, ему повезло, что он решил поехать в больницу, как только появились странные ощущения. «Мне сразу же сделали срочную операцию. С момента появления этих ощущений прошло три-четыре часа. Перед операцией я подписал бумагу, что разрешаю ампутировать мне яичко», — добавил Рублев.

Российский теннисист занимает седьмое место в рейтинге ATP, в этом сезоне он выиграл турнир в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.

В Стокгольме Рублев вышел в 1/4 финала, где 18 октября сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.