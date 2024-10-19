Костя Цзю будет секундантом сына Тима в чемпионском бою в США

Костя Цзю будет секундантом сына в чемпионском бою в США

Тим Цзю в ночь на 20 октября проведет поединок против россиянина Бахрама Муртазалиева за титул IBF в первом среднем весе

Костя Цзю (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю будет секундировать сына Тима во время его боя против обладателя титула по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева.

«Да, я буду секундировать», — сказал Цзю ТАСС.

Поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (штат Флорида, США).

Тим Цзю (он выступает под флагом Австралии) 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

Всего на счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.

31-летний Муртазалиев выиграл все 22 в карьере. Чемпионский титул IBF он завоевал в апреле, нокаутировав немца Джека Кулкая.