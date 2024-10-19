Костя Цзю будет секундантом сына в чемпионском бою в США
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю будет секундировать сына Тима во время его боя против обладателя титула по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева.
«Да, я буду секундировать», — сказал Цзю ТАСС.
Поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (штат Флорида, США).
Тим Цзю (он выступает под флагом Австралии) 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.
Всего на счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.
31-летний Муртазалиев выиграл все 22 в карьере. Чемпионский титул IBF он завоевал в апреле, нокаутировав немца Джека Кулкая.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов