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Костя Цзю будет секундантом сына в чемпионском бою в США

Костя Цзю будет секундантом сына Тима в чемпионском бою в США
Тим Цзю в ночь на 20 октября проведет поединок против россиянина Бахрама Муртазалиева за титул IBF в первом среднем весе
Костя Цзю
Костя Цзю (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю будет секундировать сына Тима во время его боя против обладателя титула по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева.

«Да, я буду секундировать», — сказал Цзю ТАСС.

Поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (штат Флорида, США).

Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови
Спорт
Тим Цзю

Тим Цзю (он выступает под флагом Австралии) 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

Всего на счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.

31-летний Муртазалиев выиграл все 22 в карьере. Чемпионский титул IBF он завоевал в апреле, нокаутировав немца Джека Кулкая.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Тим Цзю Костя Цзю Бахрам Муртазалиев
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