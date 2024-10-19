В сборной Сирии сообщили, что матч с Россией пройдет 19 ноября в Волгограде

В Сирии назвали дату и место товарищеского матча со сборной России

Встреча должна пройти 19 ноября в Волгограде. Матч согласован, осталось только подписать официальные документы между Сирийской ассоциацией футбола и РФС

Игроки сборной Сирии (Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images)

Товарищеский матч сборных России и Сирии по футболу должен пройти 19 ноября в Волгограде. Об этом Sport24 сообщил директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола (САФ) Эмад Амири.

«Мы согласовали место и дату матча с Россией — наши команды должны сыграть 19 ноября в Волгограде. Но окончательное соглашение еще не подписано. Надеемся, сделаем это в ближайшее время и совместно объявим о товарищеском матче наших команд», — сказал Амири.

По словам Амири, он ждет подписания официальных документов между САФ и РФС.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи.

При этом октябрьский сбор команды Валерия Карпина прошел без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.

Сборная Сирии занимает 92-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 34-е.