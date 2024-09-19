Головин не вошел в стартовый состав «Монако» на матч с «Барселоной»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе на матч первого тура Лиги чемпионов с «Барселоной».
Игра пройдет в четверг в Монако, начало в 22:00 мск.
Головин, пропустивший старт сезона из-за травмы, пока провел два матча за «Монако» в чемпионате Франции — 1 сентября вышел на замену в игре с «Лансом» (1:1), а 14 сентября сыграл с первых минут против «Осера» (0:3).
С первых минут в составе «Монако» сыграют Филипп Кён (голкипер), Вильфрид Синго, Тило Керер, Мохаммед Салису, Вандерсон, Ламин Камара, Денис Закария, Магнес Аклиуш, Такуми Минамино, Эльесс Бен-Сегир, Брель Эмболо.
Лига чемпионов в этом сезоне проходит в обновленном формате с участием 36 команд, которые на основном этапе сыграют по восемь матчей против разных команд.
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