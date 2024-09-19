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Два российских теннисиста вышли во второй круг турнира в Китае

Сафиуллин обыграл Фоньини на старте турнира в Чэнду
Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини в трех сетах 6:3, 4:6, 6:4. Ранее в Чэнду во второй круг пробился Алибек Качмазов
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Mathias Schulz / Imago / Global Look Press)

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в китайском Чэнду с призовым фондом более $1,1 млн.

В первом круге россиянин, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, победил итальянца Фабио Фоньини (79) со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался чуть больше двух часов.

Следующим соперником Сафиуллина будет китаец Шан Цзюнчэн (67).

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Помимо Сафиуллина, за выход в четвертьфинал турнира в Чэнду поборется россиянин Алибек Качмазов.

Сафиуллин в этом сезоне доходил до полуфинала турнира в австралийском Брисбене, третьего круга Уимблдона и Олимпиады.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Роман Сафиуллин
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