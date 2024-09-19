Два российских теннисиста вышли во второй круг турнира в Китае
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в китайском Чэнду с призовым фондом более $1,1 млн.
В первом круге россиянин, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, победил итальянца Фабио Фоньини (79) со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался чуть больше двух часов.
Следующим соперником Сафиуллина будет китаец Шан Цзюнчэн (67).
Помимо Сафиуллина, за выход в четвертьфинал турнира в Чэнду поборется россиянин Алибек Качмазов.
Сафиуллин в этом сезоне доходил до полуфинала турнира в австралийском Брисбене, третьего круга Уимблдона и Олимпиады.
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