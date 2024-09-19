Российский теннисист вылетел на старте второго турнира подряд
Российский участник Олимпиады в Париже Павел Котов не смог выйти во второй круг теннисного турнира в китайском Чэнду с призовым фондом $1,1 млн.
Россиянин, занимающий 61-е место в мировом рейтинге, уступил австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (75) со счетом 4:6, 5:7.
На предыдущем турнире, US Open, Котов также уступил в первом круге. В этом сезоне лучшим результатом россиянина был полуфинал турнира в Марракеше в апреле.
О'Коннелл во втором круге сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (первый номер посева, 19-я ракетка мира).
Еще один россиянин Алибек Качмазов (252), пробившийся через квалификацию, в первом круге обыграл Александра Ковачевича (72) из США — 6:4, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал Качмазов сыграет с японцем Таро Даниэлем (90).
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