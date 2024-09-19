Президент «Сьона» пожаловался на звонки из России после прихода Миранчука
Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что не ожидал такого наплыва звонков от российских журналистов из-за перехода полузащитника Антона Миранчука. Слова Константина приводит Le Matin.
Миранчук 9 сентября подписал двухлетний контракт со «Сьоном» и дебютирует за команду в воскресенье.
«Я, должно быть, получил добрых пятьдесят звонков. Российские журналисты, которые звонят мне, хотят узнать историю трансфера. <...> Они думают, что это хорошее место, чтобы Миранчук раскрыл свой потенциал в Западной Европе», — сказал Константин.
По его словам, с помощью искусственного интеллекта российские СМИ даже умудряются «заставить его говорить по-русски, сохраняя при этом акцент». «Должен сказать, это странно», — добавил глава клуба.
Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.
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