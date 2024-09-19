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Президент «Сьона» пожаловался на звонки из России после прихода Миранчука

Президент «Сьона»: российские журналисты позвонили мне раз 50 из-за Миранчука
Антон Миранчук перешел с «Сьон» 9 сентября. Кристиан Константин рассказал, что ему звонили из России раз 50, а некоторые СМИ с помощью ИИ «заставили его говорить по-русски с акцентом»
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что не ожидал такого наплыва звонков от российских журналистов из-за перехода полузащитника Антона Миранчука. Слова Константина приводит Le Matin.

Миранчук 9 сентября подписал двухлетний контракт со «Сьоном» и дебютирует за команду в воскресенье.

«Я, должно быть, получил добрых пятьдесят звонков. Российские журналисты, которые звонят мне, хотят узнать историю трансфера. <...> Они думают, что это хорошее место, чтобы Миранчук раскрыл свой потенциал в Западной Европе», — сказал Константин.

По его словам, с помощью искусственного интеллекта российские СМИ даже умудряются «заставить его говорить по-русски, сохраняя при этом акцент». «Должен сказать, это странно», — добавил глава клуба.

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Алексей Миранчук (в центре)

Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Сьон Антон Миранчук
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