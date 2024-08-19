Иранец принес новичку РПЛ победу в своем дебютном матче
Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ в пятом туре с грозненским «Ахматом».
Матч в Каспийске завершился со счетом 1:0. Гол на 88-й минуте забил иранский новичок хозяев Джавад Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай, о переходе которого клуб сообщил 9 августа.
Ранее махачкалинская команда дважды сыграла вничью и дважды проиграла в РПЛ.
«Динамо» с пятью очками занимает 11-е место в таблице, в следующем туре оно сыграет с казанским «Рубином» 23 августа.
«Ахмат» продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей и с тремя очками идет предпоследним. В шестом туре соперником грозненского клуба будут «Химки» 24 августа.
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