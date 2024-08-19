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Иранец принес новичку РПЛ победу в своем дебютном матче

Иранец Джавад принес «Динамо» (Махачкала) победу в дебютном матче
Махачкалинское «Динамо» победило в Каспийске «Ахмат» со счетом 1:0, забив на 87-й минуте. Это первая победа махачкалинцев в турнире. Гол забил подписанный в августе иранец Джавад

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ в пятом туре с грозненским «Ахматом».

Матч в Каспийске завершился со счетом 1:0. Гол на 88-й минуте забил иранский новичок хозяев Джавад Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай, о переходе которого клуб сообщил 9 августа.

Ранее махачкалинская команда дважды сыграла вничью и дважды проиграла в РПЛ.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Акрон»

«Динамо» с пятью очками занимает 11-е место в таблице, в следующем туре оно сыграет с казанским «Рубином» 23 августа.

«Ахмат» продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей и с тремя очками идет предпоследним. В шестом туре соперником грозненского клуба будут «Химки» 24 августа.

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