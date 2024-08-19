Новичок РПЛ «Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» на арене в Самаре
Тольяттинский «Акрон» перед матчем с казанским «Рубином» в РПЛ убрал логотип «Крыльев Советов» с верхнего яруса арены в Самаре.
«Акрон» и «Крылья Советов» в этом сезоне играют на одной арене, которая в 2018 году принимала чемпионат мира.
Перед матчем пресс-служба «Акрона» написала в телеграм-канале, что клуб уберет «логотип другой команды с верхнего яруса стадиона», если этот пост соберет 63 тыс. комментариев. Болельщики выполнили это условие.
«Акрон» не смог обыграть «Рубин» — хозяева открыли счет на девятой минуте, но потом забили себе сами, а на 90-й минуте пропустили уже от казанцев.
«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».
Тольяттинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
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