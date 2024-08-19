Новичок РПЛ «Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» на арене в Самаре

«Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» на арене в Самаре на матч с «Рубином»

«Акрон» и «Крылья Советов» проводят домашние матчи на одной арене. Перед игрой с «Рубином» пресс-служба тольяттинской команды предложила убрать логотип самарцев, если пост наберет 63 тыс. комментариев. Матч «Акрон» проиграл 1:2

Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» перед матчем с казанским «Рубином» в РПЛ убрал логотип «Крыльев Советов» с верхнего яруса арены в Самаре.

«Акрон» и «Крылья Советов» в этом сезоне играют на одной арене, которая в 2018 году принимала чемпионат мира.

Перед матчем пресс-служба «Акрона» написала в телеграм-канале, что клуб уберет «логотип другой команды с верхнего яруса стадиона», если этот пост соберет 63 тыс. комментариев. Болельщики выполнили это условие.

«Акрон» не смог обыграть «Рубин» — хозяева открыли счет на девятой минуте, но потом забили себе сами, а на 90-й минуте пропустили уже от казанцев.

«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».

Тольяттинская команда занимает 12-е место в турнирной таблице.