Клуб РПЛ заявил футболиста с фамилией из 25 букв
Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Это Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.
Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов сообщил «Матч ТВ», что на футболке у новичка будет надпись «Джавад».
21‑летний футболист сборной Ирана 9 августа подписал контракт с махачкалинским клубом. В сообщении его представили как Мохаммаджавад Хосейннеджад.
Иранец ранее выступал на родине за «Сепахан». В сезоне 2023/24 провел 22 игры за клуб в чемпионате и сделал три голевых передачи, а в четырех матчах в азиатской Лиге чемпионов отметился двумя голами и одним ассистом.
В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
«АвтоВАЗ» объявил о выделении ₽600 млн на развитие производства
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов