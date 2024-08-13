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Клуб РПЛ заявил футболиста с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» заявило в РПЛ иранца с фамилией из 25 букв
Иранец Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай будет выступать за махачкалинское «Динамо». На футболке у него будет написано «Джавад»
Мохаммаджавад Хосейннеджад
Мохаммаджавад Хосейннеджад (Фото: dinamo-mx.ru)

Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Это Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов сообщил «Матч ТВ», что на футболке у новичка будет надпись «Джавад».

21‑летний футболист сборной Ирана 9 августа подписал контракт с махачкалинским клубом. В сообщении его представили как Мохаммаджавад Хосейннеджад.

Иранец ранее выступал на родине за «Сепахан». В сезоне 2023/24 провел 22 игры за клуб в чемпионате и сделал три голевых передачи, а в четырех матчах в азиатской Лиге чемпионов отметился двумя голами и одним ассистом.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала
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